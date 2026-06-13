Çayönü’nde traktör faciası: Su tankerinden düşen 60 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Çayönü’nde meydana gelen iş kazası niteliğindeki olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Çayönü’nde meydana gelen iş kazası niteliğindeki olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında, U.A. (E-33) kullanımındaki traktör ile arkasına bağlı su tankerini tarla içerisinde çekerek seyrettiği sırada, traktör ile su tankeri arasındaki bağlantı noktasında bulunan Mustafa Arslan’ın (E-60) düşmesine neden oldu.

Soruşturmada, traktör sürücüsünün gerekli tedbirleri almadan Mustafa Arslan’ın söz konusu noktada yolcu olarak bulunmasına izin verdiği tespit edildi.

Düştüğü yerde ağır yaralanan Mustafa Arslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında traktör sürücüsü U.A. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.