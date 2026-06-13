Çayönü'ndeki Traktör Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

KIBRIS 16

Yayınlama: 13 Haziran 2026 Cumartesi 20:52 | Güncellendi: 14.06.2026 02:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polisten verilen bilgiye göre, olay 13 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında bir tarla içerisinde meydana geldi. U.A. (E-33) yönetimindeki traktörün arkasına bağlı su tankerini çekerek tarla içerisinde seyir halinde olduğu sırada, traktör ile su tankeri arasındaki bağlantı noktasında yolcu olarak bulunan Mustafa Arslan (E-60) dengesini kay…

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Polisten verilen bilgiye göre, olay 13 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında bir tarla içerisinde meydana geldi. U.A. (E-33) yönetimindeki traktörün arkasına bağlı su tankerini çekerek tarla içerisinde seyir halinde olduğu sırada, traktör ile su tankeri arasındaki bağlantı noktasında yolcu olarak bulunan Mustafa Arslan (E-60) dengesini kaybederek yere düştü. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığının tespit edildiği olayda, Arslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağını açıkladı. Soruşturma kapsamında “tedbirsizlik sonucu ölüme sebep olma” suçundan traktör sürücüsü U.A. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.