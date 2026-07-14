Çetinkaya’da gözler 16 Temmuz’daki başkanlık seçiminde



AKSA Süper Lig ekibi Çetinkaya, 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek genel kurulda yeni başkanını belirleyebilecek mi? Saat 18.00’de Metehan Tesisleri’nde yapılacak genel kurul öncesinde hazırlıklar sürerken, edinilen bilgilere göre kulübün eski başkanlarından Süleyman Yemen’in başkanlık için aday olmasının beklendiği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı camiada büyük önem taşıyan genel kurulda üyelerin vereceği karar, kulübün yeni dönemine de yön verecek. Seçimin, Çetinkaya’nın geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.