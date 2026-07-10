Cevdet Yılmaz’dan AK Parti KKTC Temsilciliği’ne ziyaret

KIBRIS 15

Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 23:18 | Güncellendi: 10.07.2026 22:12 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’deki temasları kapsamında AK Parti KKTC Temsilciliği’ni ziyaret ederek parti yetkilileriyle görüştü. Ziyarette Başbakan Ünal Üstel ile birlikte çok sayıda bakan ve yetkili de yer aldı.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’deki temasları kapsamında AK Parti KKTC Temsilciliği’ni ziyaret ederek parti yetkilileriyle görüştü. Ziyarette Başbakan Ünal Üstel ile birlikte çok sayıda bakan ve yetkili de yer aldı. AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve UID KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi tarafından karşılanan Yılmaz’a, Kıbrıs sandığı ve Kıbrıs kapısı temalı hediyeler takdim edildi. Programın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yılmaz, KKTC’deki temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde adadan ayrılmaya hazırlanıyor.