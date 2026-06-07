Cevdet Yılmaz’dan şampiyon milli takıma tebrik mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan KKTC A Milli Futbol Takımı’nı kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan KKTC A Milli Futbol Takımı’nı kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, elde edilen şampiyonluğun büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, turnuva boyunca ortaya koydukları mücadele ve başarıyla Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil eden futbolcuları tebrik etti.

Yılmaz, mesajında teknik heyet, KKTC Futbol Federasyonu ve organizasyonda emeği geçen herkesi de gönülden kutlayarak, şampiyonlukta pay sahibi olan tüm kesimlere teşekkür etti.