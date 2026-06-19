Cezayı ödemeden çıkış yaptı, adaya girişinde tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda gümrük mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ercan Havalimanı’nda gümrük mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, 11 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yapan İ.A.’nın (E-44) tasarrufundaki bavul içerisinde bulunan muhtelif elektronik ürünleri gümrüğe beyan etmediği belirlendi. Bu nedenle kendisine para cezası kesildiği, ancak söz konusu cezayı yasal süre içerisinde ödemeden yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, İ.A. 16 Haziran 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yeniden KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.