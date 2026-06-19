19 Haziran 2026 Cuma
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Cezayı ödemeden çıkış yaptı, adaya girişinde tutuklandı

KIBRIS 14
Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 12:05 | Güncellendi: 19.06.2026 12:55 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Ercan Havalimanı&#8217;nda gümrük mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Cezayı ödemeden çıkış yaptı, adaya girişinde tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda gümrük mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, 11 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yapan İ.A.’nın (E-44) tasarrufundaki bavul içerisinde bulunan muhtelif elektronik ürünleri gümrüğe beyan etmediği belirlendi. Bu nedenle kendisine para cezası kesildiği, ancak söz konusu cezayı yasal süre içerisinde ödemeden yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, İ.A. 16 Haziran 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yeniden KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi