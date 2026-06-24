CHP’de kurultay süreci eylül ayı itibarıyla başlatılacak

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu’nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu’nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 1 Eylül’ün başından bşalamak üzere bir olağan kongre kararı aldıklarını, takvimin ayrıntılarını, ilçe, il kongrelerinin takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını söyledi.

Kayseri ve Antalya il örgütlerinde yönetimlerin görevden alındığı ve yerlerine yeni görevlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sarı, Kayseri İl Örgütü ile İl Disiplin Kurulu’nun feshedildiğini, alınan karar doğrultusunda mevcut il başkanının yerine Okan Marazoğlu’nun görevlendirildiğini belirtti. Sarı, fesih kararıyla birlikte ilgili yönetimlerin disipline sevk işlemlerinin de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Antalya il örgütünde de benzer bir değişikliğe gidildiğini aktaran Sarı, Antalya İl Yönetimi’nin görevden alındığını, bu göreve ise önceki dönem ilçe başkanlarından Hasan Şahin’in atandığını kaydetti.