Çiftçi, KKTC'yi ziyaret edecek

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran Çarşamba günü KKTC’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran Çarşamba günü KKTC’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Çiftçi, temas programı kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakan Çiftçi ayrıca, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek.

Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisini ziyaret edecek olan Çiftçi'nin, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.