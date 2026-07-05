Ciklos ve Güzelyurt'ta Yangınlar Maddi Zarara Yol Açtı

Polis açıklamasına göre, saat 12.20 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu'nun Ciklos Mevkii'nde seyir halinde bulunan SU 501 plakalı aracın motor bölümündeki akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, saat 12.20 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu'nun Ciklos Mevkii'nde seyir halinde bulunan SU 501 plakalı aracın motor bölümündeki akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Aynı gün saat 14.20 sıralarında ise Güzelyurt-Bostancı Anayolu üzerinde, Güzelyurt Otel karşısındaki arazide çıkan yangında yaklaşık 12 dönüm anız ile 40 adet yuvarlak balya yanarak zarar gördü. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.