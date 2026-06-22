Cimnastikçiler, Oktay–Ülgen Erülkü anısına yarıştılar

Merhumlar Oktay–Ülgen Erülkü anısına düzenlenen Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda, dereceye girerek Türkiye’de düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcular ve antrenör belirlendi.

Merhumlar Oktay–Ülgen Erülkü anısına düzenlenen Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda, dereceye girerek Türkiye’de düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazanan sporcular ve antrenör belirlendi.

Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda yapılan Oktay–Ülgen Erülkü Küçükler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular ve antrenörler şöyle:

Sporcular:

Elvin Altındağ, Aslı Aslı, Fatma Nida Toko, Güneş Yıldırım, Rezan Erbulut, Derin Mut, Beril Fatma Mutlu, Güzin Aktaşlı, Tanem Evsal, Nefes Kocadayı

Antrenörler

Bilgin Diker, Berk Aydoğan, Mustafa Erbulut