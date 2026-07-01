CMC’de Şampiyon Hasan Garabli

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, sezonun 6. aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında, Hasan Garabli 66 Net ile Şampiyon oldu.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, sezonun 6. aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında, Hasan Garabli 66 Net ile Şampiyon oldu.

Course handicapın % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği 68 Net ile Paul Shepherd alırken, Yener Zihni de Net 69 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi. CMC’de turnuva programı, 26 Temmuz Pazar günü aylık kulüp yarışması ile devam edecek.