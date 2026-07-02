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2 Temmuz 2026 Perşembe
Çocuk Tiyatro Festivali düzenleniyor
Kurumdan verilen bilgiye göre, 4-5 Temmuz tarihlerinde Mısırlızade Sahnesi (Eski Mısırlızade Sineması)'nda yer alacak festival kapsamında 5 farklı çocuk oyunu sahnelenecek. Her iki günde de ilk oyun saat 11.00’de başlayacak ve seanslar halinde devam edecek.
Kurumdan verilen bilgiye göre, 4-5 Temmuz tarihlerinde Mısırlızade Sahnesi (Eski Mısırlızade Sineması)'nda yer alacak festival kapsamında 5 farklı çocuk oyunu sahnelenecek. Her iki günde de ilk oyun saat 11.00’de başlayacak ve seanslar halinde devam edecek.
Biletler etkinlik günü kapıdan da temin edilebilecek.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs