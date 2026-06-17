Çocukların dijital güvenliği için önemli adımlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla önemli iş birliklerine ve projelere imza atıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla önemli iş birliklerine ve projelere imza atıyor.

Bu kapsamda, 18 Haziran 2026 Perşembe günü Sabah 9.00’da Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de gerçekleştirilecek programda, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik iş birlikleri resmiyet kazanacak, somut adımların atılması için süreç başlayacak.

Çocukların dijital dünyada korunması için niyet beyanı ve protokol imzalanacak

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda, çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik iki ülke arasında bir işbirliği niyet beyanı imzalanacak.

Ayrıca, Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında aile ve çocuk paketlerinin İnternet Servis Sağlayıcıları erişimiyle sunulmasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) arasında “İş Birliği Protokolü” de imzalanarak yürürlüğe girecek.

Söz konusu iş birlikleriyle çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması, ‘Çocuk’ ve ‘Aile’ paketleriyle çocuklara erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

“EGÜVENDESİN” web portalı hizmete sunuluyor

Program kapsamında, dijital ortamda karşılaşılan risklere karşı çocuklara ve ailelere rehberlik ve destek sağlayacak olan “EGÜVENDESİN” web portalının lansmanı gerçekleştirilecek.

Dijital farkındalığı artırmayı amaçlayan web portalı; dijital zorbalık, çevrimiçi tehditler, güvenli internet kullanımı ve çocukların korunmasına yönelik bilgilendirici içerikleriyle ailelere ve çocuklara destek sunacak. Projenin somut ve sürdürülebilir adımlarından biri olarak hayata geçirilen portalın, toplumda dijital güvenlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

“Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma” sempozyumu düzenleniyor

“Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu” ise üç oturum halinde düzenlenecek. “Ekranın Ötesindeki Riskler: Dijital Zorbalık”, “Güvenlik ve Koruma”, “Dijital Yaşamın Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri” ile “Aile, Okul ve Toplumun Ortak Sorumluluğu” başlıkları ele alınacak.

Alanında uzman akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek oturumlarda, dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri çok boyutlu olarak değerlendirilecek; güvenli dijital yaşam kültürünün geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri paylaşılacak.

Çocukların dijital çağın fırsatlarından güvenli şekilde yararlanmalarını ve ebeveynlerin dijital riskler konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan etkinlik, kamu kurumları, uzmanlar ve toplumun tüm kesimlerini ortak bir hedef etrafında buluşturacak.