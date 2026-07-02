2 Temmuz 2026 Perşembe
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı!

TÜRKİYE 8
Yayınlama: 03 Temmuz 2026 Cuma 00:15 | Güncellendi: 02.07.2026 22:17 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Tarsus’ta Tozkoparan Mahallesi’nde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.
Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı!

Tarsus’ta Tozkoparan Mahallesi’nde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Belediye temizlik ekipleri çöp konteynerinden gelen sesleri duyunca poşeti açtıklarında 5 yavru kediyle karşılaştı. Ağzı bağlı poşetin içinden çıkarılan kediler, hemen belediyenin veteriner ekiplerine teslim edildi.

Yavru kediler, Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde biberonla beslenerek yoğun bakım altına alındı. Tedavileri süren minik canlar, büyüdükten sonra sahiplendirilecek.

Zor şartlarda hayata tutunan bu yavrular, bir kez daha hayvan severlere ve duyarlı belediye çalışanlarına minnettarlık duygusu yaşattı.

 

Bir ilde vicdanları sızlatan olay: Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı - Resim : 1

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi