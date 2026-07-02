Çöpteki ağzı bağlı poşetten 5 yavru kedi çıktı!

Tarsus’ta Tozkoparan Mahallesi’nde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Tarsus’ta Tozkoparan Mahallesi’nde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Belediye temizlik ekipleri çöp konteynerinden gelen sesleri duyunca poşeti açtıklarında 5 yavru kediyle karşılaştı. Ağzı bağlı poşetin içinden çıkarılan kediler, hemen belediyenin veteriner ekiplerine teslim edildi.

Yavru kediler, Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde biberonla beslenerek yoğun bakım altına alındı. Tedavileri süren minik canlar, büyüdükten sonra sahiplendirilecek.

Zor şartlarda hayata tutunan bu yavrular, bir kez daha hayvan severlere ve duyarlı belediye çalışanlarına minnettarlık duygusu yaşattı.