CTP, Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kabul etti

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede ülke gündemi, toplumsal yaşam ve yurttaşların karşı karşıya bulunduğu güncel sorunlar ele alındı. Görüşmede dayanışma, birliktelik ve toplumsal diyaloğun önemi vurgulanırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede ülke gündemi, toplumsal yaşam ve yurttaşların karşı karşıya bulunduğu güncel sorunlar ele alındı. Görüşmede dayanışma, birliktelik ve toplumsal diyaloğun önemi vurgulanırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumun tüm kesimleriyle temas halinde olmaya ve ortak akılla çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti. İncirli, ülkede ekonomik düzenin bozulduğunu ve işletmelerin ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, CTP’nin üretimi, istihdamı ve ekonomiye duyulan güveni yeniden güçlendirecek politikalarla ülkeyi ayağa kaldırmaya hazır olduğunu söyledi. Yaşanan sorunların çözümü için planlı, şeffaf ve güven veren bir yönetim anlayışının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye MYK üyeleri Fazilet Özdenefe ile Filiz Besim ve Koral Aşam eşlik ederken, Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Durmaz ile dernek üyeleri de hazır bulundu.