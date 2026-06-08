CTP Lefkoşa İlçesi Ocak Örgütleri piknikte bir araya geldi

Pınarbaşı Piknik Alanı’nda düzenlenen etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma ön plana çıktı. CTP Lefkoşa İlçesi Ocak Örgütü tarafından düzenlenen organizasyona, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Etkinl…

Pınarbaşı Piknik Alanı’nda düzenlenen etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma ön plana çıktı. CTP Lefkoşa İlçesi Ocak Örgütü tarafından düzenlenen organizasyona, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın konuşma yaptı.

İncirli: CTP ülkenin tamamının sorumluluğunu üstlenebilecek deneyime, birikime ve kadrolara sahiptir

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında CTP’nin nesiller boyunca büyüyen örgütlü mücadele ve dayanışma geleneğine dikkat çekerek, partinin en büyük gücünün örgütlü yapısı ve dayanışma kültürü olduğunu vurguladı. Etkinlik alanında her yaştan partilinin bir arada olmasının CTP’nin köklü örgüt geleneğinin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirten İncirli, bu birlikteliğin geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir bağ yarattığını söyledi. Ülkenin siyasi gündemine de değinen İncirli, seçim tarihinin henüz açıklanmamış olmasına rağmen değişim isteğinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. “İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri yapacak olan CTP’nin kuracağı hükümet olacak” diyen İncirli, CTP’nin ülkenin tamamının sorumluluğunu üstlenebilecek deneyime, birikime ve kadrolara sahip olduğunu vurguladı. Bu sorumluluğun geçmiş kuşaklardan devralınan bir emanet olduğunu belirten İncirli, aynı emaneti daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Barçın: Dayanışmayı örgütlemek ve mücadeleyi büyütmek için yan yanayız

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ise konuşmasında CTP’nin örgütlü mücadele ve dayanışma geleneğine vurgu yaptı. Pikniğin, örgüt emekçilerini ve ailelerini bir araya getirmek amacıyla düzenlendiğini belirten Barçın, partinin her koşulda doğruyu savunmak, dayanışmayı büyütmek ve mücadeleyi örgütlemek için var olduğunu söyledi. “Biz yanlışa yanlış demek, doğruyu örgütlemek, dayanışmayı örgütlemek, birliği örgütlemek ve mücadeleyi örgütlemek için hayatın her alanında yan yana gelen insanlarız” diyen Barçın, etkinlikte ortaya çıkan birlik ve beraberlik ruhunun da bunun en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Barçın, konuşmasının sonunda CTP’nin dün olduğu gibi bugün de yarın da örgütleriyle birlikte dayanışmayı büyütmeye ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğini belirterek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.