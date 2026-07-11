CTP’nin Gönyeli-Alayköy Belediyesi başkan adayı Damla Soyalp oldu

CTP’den yapılan açıklamada, CTP’nin, bugün yönettiği belediyelerde ortaya koyduğu kaliteli ve güven veren hizmet anlayışını, mali disiplinini ve yatırım kapasitesini devralmaya aday olduğu belediyelerde de hayata geçirmek için tüm gücüyle hazırlandığı ifade edildi.

CTP’den yapılan açıklamada, CTP’nin, bugün yönettiği belediyelerde ortaya koyduğu kaliteli ve güven veren hizmet anlayışını, mali disiplinini ve yatırım kapasitesini devralmaya aday olduğu belediyelerde de hayata geçirmek için tüm gücüyle hazırlandığı ifade edildi.

CTP’nin yerel yönetim anlayışının; şeffaflık, doğru mali yönetim, liyakatli kadrolar, sosyal belediyecilik ve birlikte yönetim ilkelerine dayandığı belirtilen açıklamada, CTP’li belediyelerin, belediye meclisleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlarla uyum içinde çalışarak, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar yaşamın birçok alanına katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu ilkeler çerçevesinde, CTP Parti Meclisi’nin (PM) 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek Yerel Yönetim seçimlerine yönelik Gönyeli-Alayköy Belediyesi başkan adayını oy birliği ile onayladığı ve Damla Soyalp’ı CTP’nin Gönyeli-Alayköy belediye başkan adayı olarak belirlediği vurgulandı.