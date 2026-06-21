CTP: Öğretmen Yetiştirmede Liyakat ve Bilimsel Planlama Esas Olmalı

CTP, ülkenin köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel birikiminin korunmasının önemine dikkat çekerek, öğretmen yetiştirme, istihdam ve mesleki gelişim süreçlerinin siyasi tercihlerle değil, kalıcı ve bilimsel düzenlemelerle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

CTP, ülkenin köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel birikiminin korunmasının önemine dikkat çekerek, öğretmen yetiştirme, istihdam ve mesleki gelişim süreçlerinin siyasi tercihlerle değil, kalıcı ve bilimsel düzenlemelerle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“Geçici Öğretmenlik Siyasi Müdahale Alanına Dönüştü”

Açıklamada, öğretmenlik meslek statüsünün zayıflatılmasının kamusal eğitimin niteliğini olumsuz etkilediği savunularak, alanında eğitim almamış kişilerin geçici öğretmen olarak istihdam edilmesinin eğitimde siyasi müdahale alanı yarattığı öne sürüldü.

CTP, mevcut uygulamaların hem Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerini hem de geçici olarak göreve başlayan gençleri belirsizlik ve mağduriyetle karşı karşıya bıraktığını belirterek, bunun sorumluluğunun gerekli planlamayı yapmayan hükümete ait olduğunu kaydetti.

“Siyasi Müdahaleye Kapı Aralanıyor”

Parti, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerle akademiye kabul koşulları, muafiyetler, program süresi ve sınav esasları gibi temel konuların Bakanlar Kurulu kararlarına ve tüzüklere bırakılmasının siyasi müdahale ve ayrımcılık riskini artıracağını savundu.

Akademinin Kapasitesi Artırılmalı

CTP, öğretmen açığının eğitim süresini kısaltarak ya da öğretmen yetiştirme niteliğini düşürerek çözülemeyeceğini belirterek, nüfus verileri ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan branşlarda ana dal ve yan dal programlarının kademeli olarak hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanırken, geçici öğretmen uygulamasının da bilimsel, öngörülebilir ve adil bir sistem içerisinde sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

“Kurumsal Güven Zedelenmemeli”

CTP, eğitim politikalarının tüm paydaşlarla istişare edilerek oluşturulması gerektiğini belirterek, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yapısına ilişkin düzenlemelerin bilimsel ve uzun vadeli bir model ortaya konulmadan hayata geçirilmesinin kurumsal güven ve kamusal eğitimin geleceği açısından risk taşıdığını savundu.

Parti, eğitimi planlayan, ihtiyaçları önceden belirleyen, kurumsal yapıyı güçlendiren ve öğretmen adayları arasında fırsat eşitliğini koruyan politikaları hayata geçirmeyi hedeflediğini ifade etti.