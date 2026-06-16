Cumhurbaşkanı Erhürman: Akıl yolu Kıbrıs’ta da bölgede de kalıcı çözüm, kalıcı barış ve kalıcı istikrardır

Göreve geldikten kısa süre sonra Siyasi Partiler Konseyi’ni oluşturduklarını ve toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, son toplantının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşmenin ardından parti liderlerini bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyled…

Göreve geldikten kısa süre sonra Siyasi Partiler Konseyi’ni oluşturduklarını ve toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, son toplantının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşmenin ardından parti liderlerini bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Son genel seçimde yüzde 3 üzerinde oy alan partilerden oluşan Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Akıl yolu Kıbrıs’ta da bölgede de kalıcı çözüm, kalıcı barış ve kalıcı istikrardır. Bu da diplomasi ve diyalogla olur” dedi.

Toplantının iki ana gündem maddesinin Kıbrıs’taki son gelişmeler ve Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, TMK’nın daha etkin hale getirilmesi için atılması gereken adımların değerlendirildiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman, amaçlarının müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere etmek ve sonuç odaklı bir süreç yürütmek olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erhürman, daha önce Crans-Montana sonrasında da dile getirilen “bu kez farklı olmalı” yaklaşımının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Ortaya konulan dört maddelik metodolojinin sürecin ruhuna yansıtılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, çözüm arayışında kavramlardan çok içeriğin önemli olduğunu belirtti.

5+1 formatındaki toplantılara ilişkin görüşlerini de paylaşan Cumhurbaşkanı Erhürman, bu tür görüşmelere ilkesel olarak karşı olmadıklarını ancak toplantıların somut sonuç üretmesi gerektiğini söyledi.

Lefkoşa’da iki liderin kendi başlarına çözebileceği konuların çözülmeden genişletilmiş toplantılara taşınmasının doğru olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, güven yaratıcı önlemlerin her zaman Lefkoşa’da görüşülmeye hazır olduklarını kaydetti.

“5+1 olsun diye 5+1 yapılmasını doğru bulmuyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, toplantı öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlanması ve belirli sonuçların çıkacağının güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili son dönemde gündeme gelen Avrupa Delegeler Konseyi kararına da değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, söz konusu kararın TMK’nın etkililiğiyle doğrudan ilgili olmadığını söyledi.

Bununla birlikte kararın önemsiz görülmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, gerekli çalışmaların yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

TMK’nın güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, bu konuda hükümete görüşlerini ilettiğini ve Siyasi Partiler Konseyi’nde yer alan partilerin büyük ölçüde aynı görüşte olduğunu söyledi.

Kararın sürecin yalnızca ilk adımı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, “Olumlu olmayan bir ilk adım olsa da bu sadece başlangıçtır. Hem uluslararası platformlarda hem de iç hukukta Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha güçlü ve etkin hale gelmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.

Toplantının Kıbrıs’ta son gelişmeler ve Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) olmak üzere iki temel gündemi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, TMK ile ilgili yapılması gerekenler ve bu noktadan sonra onu taşınması gereken yerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu vurguladı.

“Seçim dönemi ve sonrasında söylediğimiz gibi müzakere olsun diye müzakere istemediğimizi, çözüm olsun diye müzakere istediğimiz için Guterres’in Crans Montana‘dan sonra defalarca söylediği gibi bu defa farklı olmalı ya da olacak dediği yolun takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyen Erhürman, bu defa farklı olsun diye ortaya dört maddelik bir metodolojinin konulduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasında iki eşit kurucu ortaktan biri olduğuna dikkat çekti ve “Metodoloji ortadadır, oyunun kurallarını belirleyelim. Adım adım gidelim” ifadelerini kullandı.

“Akıl yolu Kıbrıs’ta da bölgede de kalıcı çözüm, kalıcı barış ve kalıcı istikrardır” diye konuşan Erhürman, bunun da diplomasi ve diyalogla olabileceğinin altını çizdi.