Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi, Derviş Eroğlu ve eşiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, bugün 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, bugün 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı girişinde karşıladı.

Meral Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman'a çiçek takdim etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlarına yönelik nezaket ziyaretleri kapsamında planlanan buluşmanın, Derviş Eroğlu'nun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ertelenmesinin ardından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmesinde, başta Kıbrıs Sorunu olmak üzere güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.