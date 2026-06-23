Cumhurbaşkanlığı Çoksesli Çocuk Korosu, ilk konserini yoğun katılımla gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Çoksesli Çocuk Korosu, yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışmanın ardından ilk konserini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Koronun şefliğini Emine Ferit ve Erkan Dağlı üstlenirken, piyano eşliklerini Demet Alkan ile Gözdem İlkay gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Çoksesli Çocuk Korosu, yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışmanın ardından ilk konserini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Koronun şefliğini Emine Ferit ve Erkan Dağlı üstlenirken, piyano eşliklerini Demet Alkan ile Gözdem İlkay gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Çoksesli Çocuk Korosu’nun gerçekleştirdiği Dünya Müzik Günü Konseri’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da düzenlenen konserde konuşan Nilden Bektaş Erhürman, projenin hayata geçirilme sürecini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu vizyonla Cumhurbaşkanlığı’nın halkın evi olması anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Nilden Bektaş Erhürman, çocukların sanatla iç içe büyümesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Konserin kısa bir zaman diliminde hazırlansa da yoğun bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, projenin yaklaşık 6 ay önce Erkan Dağlı’nın ziyaretiyle gündeme geldiğini ifade etti.

Erkan Dağlı’nın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, bir çoksesli çocuk korosu kurulması önerisini büyük heyecanla karşıladıklarını belirten Nilden Bektaş Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı’nın çok sesli çocuk korosu olması fikrini beğendik. Hocamız ve ekibi, projeyi geliştirerek bize sundu ve ortaya çok güzel bir çalışma çıktı” dedi.

Koronun oluşturulma sürecinde çocukların titiz bir seçme sürecinden geçtiğini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, koro şefleri Erkan Dağlı ve Emine Ferit’e gönüllü katkılarından dolayı teşekkür etti. Nilden Bektaş Erhürman ayrıca çocukların çalışmalarına eşlik eden piyanist Demet Alkan ve Gözdem İlkay ile Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanları Esra Plümer Bardak ve Derya Ulubatlı’ya da teşekkürlerini sundu.

Projeye destek vermelerinin temel nedeninin çocukların geleceğine yatırım yapmak olduğunu ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, “Çocuklarımızın sanatla, resimle, şiirle, müzikle ve kitaplarla büyümesini istiyoruz. Bu nedenle bu projeyi son derece değerli buluyoruz” diye konuştu.

Koroda yer alan çocukların her cumartesi günü disiplinli bir şekilde çalışmalara katıldığını, kendisinin de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bazı çalışmaları izlediğini kaydeden Nilden Bektaş Erhürman, çocuklara ve ailelerine özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Velilerin de süreç boyunca büyük fedakârlık gösterdiğini belirten Nilden Bektaş Erhürman, çocukların gelişiminde aile desteğinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında çocuklara tavsiyelerde de bulunan Nilden Bektaş Erhürman, teknoloji kullanımının dengeli olması gerektiğini belirterek, tablet ve telefonlardan biraz uzak kalınması, daha çok kitap okunması, müzik dinlenmesi ve ders çalışılması tavsiyelerini yaptı.

Akademik başarının yanı sıra sosyal becerilerin ve sanatsal faaliyetlerin de çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, konserin çocukların hayatında güzel bir anı olarak kalmasını temenni etti.

Nilden Bektaş Erhürman’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanlığı Çok Sesli Çocuk Korosu, izleyicilere ilk konserini sundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, konserin sonunda sahneye çıkarak çocuklara söyledikleri şarkıya eşlik etti.