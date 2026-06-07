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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

KIBRIS 23
Yayınlama: 07 Haziran 2026 Pazar 16:22 | Güncellendi: 08.06.2026 01:13 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Genel Kurul toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurulun gündeminde, Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin bu tasarılara ilişkin raporları yer alıyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi