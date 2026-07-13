Dânâ: AB'nin olası bir müzakere sürecinde tarafsız olmasını beklemek mümkün değildir

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Raffaele Fitto’nun Avrupa Komisyonu tarafından "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Raffaele Fitto’nun Avrupa Komisyonu tarafından "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması hakkında açıklama yaptı.

Dânâ, “Avrupa Komisyonu’nun, bir iç tasarruf olarak Johannes Hahn’ın yerine Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’yu görevlendirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere, Kıbrıs Rum tarafının da üyesi olduğu ve dolayısıyla veto hakkı bulunduğu bir Avrupa Birliği’nin olası bir müzakere sürecinde tarafsız olmasını beklemek mümkün değildir. Nitekim, geçen süre içerisinde Avrupa Birliği’nin çeşitli kurumlarının almış olduğu tek taraflı kararlar ve yapmış olduğu tarafgir açıklamalar bunun en önemli göstergesidir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın göreve gelmesiyle birlikte sadece Kıbrıs Rum tarafıyla değil, Avrupa Birliği ile de güven tesis edilmesinin önemine vurgu yaptığını vurgulayan Dânâ, “Bu bağlamda Sayın Fitto’dan, Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun sağlıklı ve eşitlikçi bir zeminde geliştirilmesi çerçevesinde hareket etmesini beklemekteyiz. Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği Konseyi 2004 yılında almış olduğu kararda Kıbrıs Türk halkının izolasyonunun sonlandırılması konusunda olan kararlılığını vurgulamış ve Komisyonu bu amaca yönelik olarak kapsamlı öneriler hazırlamaya çağırmış, ancak Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün uygulanması da dahil olmak üzere, bu hususta bugüne kadar kayda değer bir gelişme yaşanmamıştır. Sayın Fitto’nun daha fazla gecikmeden bu yönde gerekli adımların atılmasını sağlaması, Avrupa Birliği tarafından çözüm çabalarına verilmiş en büyük destek olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Dânâ, Kıbrıs Türk halkının güçlü çözüm iradesinin devam ettiğini de vurgulayarak, bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çabalarına Kıbrıs Türk tarafı olarak tam destek verdiklerini belirtti.