DAB Altın Kalpler Korosu, Bursa’da sahne aldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu, Uludağ Sanat Derneği ev sahipliğinde düzenlenen “2. Bursa Korolar Festivali”ne katıldı.
Şef Murat Çırakoğlu yönetimindeki Altın Kalpler Korosu, 27 Haziran cumartesi günü Bursa’da Tayyare Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Koro, seslendirdikleri şarkılarla festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.
Festivale, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri Hasan Güneşel, Aysan Öznacar, Yeşim Bozat ile Sosyal Aktivite Merkezi Sorumlusu Laika Çakır da katıldı.
Festivalde, Şef Hilmi Bozdemir yönetimindeki Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ve Mudanya Poyraz Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Volkan Sağlam yönetimindeki Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da sahne aldı.
Konserlerin ardından hediye takdimleri yapıldı.