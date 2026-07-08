DAB Dans Grubu’ndan İtalya’da çifte dünya başarısı

DAB Dans Grubu, İtalya’da düzenlenen yarışmada Çağdaş Dans kategorisinde dünya ikinciliği, Bale Polka kategorisinde ise dünya üçüncülüğü kazandı.

DAB Dans Grubu, İtalya’da düzenlenen yarışmada Çağdaş Dans kategorisinde dünya ikinciliği, Bale Polka kategorisinde ise dünya üçüncülüğü kazandı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktiviteler Merkezi Dans Grubu, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Güliz Gözügüzel ile Oleg Manukovskiy’in eğitmenliğinde çalışmalarını sürdüren çocuk ve genç dansçılar, bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve dünyanın en prestijli uluslararası sanat ve dans organizasyonları arasında gösterilen “Dancing Italy Uluslararası Sanat ve Dans Yarışması”nda elde ettikleri derecelerle ülkemize gurur yaşattı.

İtalya’da yapılan ve 20’den fazla ülkeden yüzlerce dansçının farklı yaş kategorileri ile dans disiplinlerinde sahne aldığı organizasyona iki farklı koreografiyle katılan ekip, sergilediği başarılı performansla Çağdaş Dans (Contemporary) kategorisinde dünya ikinciliği, Bale Polka kategorisinde ise dünya üçüncülüğü kazandı.

Uluslararası platformda KKTC’yi başarıyla temsil eden dans grubu, sahnedeki performansıyla jüri üyelerinden tam not alırken, elde edilen dereceler büyük sevinç yarattı.

“Dancing Italy Uluslararası Sanat ve Dans Yarışması”, Avrupa’nın festival organizasyonları alanındaki önde gelen kuruluşlarından Fiestalonia Milenio tarafından düzenleniyor. Her yıl farklı ülkelerde gerçekleştirilen organizasyon, dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve dans gruplarını bir araya getirerek uluslararası kültürel etkileşime katkı sağlıyor.