Damla Dönmez Türkiye şampiyonu oldu

Eskişehir’de düzenlenen Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası’nda Damla Dönmez, 300 metre finalini 41.46’lık derecesiyle tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir’de düzenlenen Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası’nda Damla Dönmez, 300 metre finalini 41.46’lık derecesiyle tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Seçme serilerinde de en iyi dereceyi elde ederek finale yükselen Damla, final yarışındaki başarılı performansıyla zirveye çıkarken, madalyasını antrenörü Meliz Baykent’in elinden aldı.

Şampiyonada mücadele eden diğer sporculardan Teyon Alex Yiğit 300 metrede Türkiye yedincisi, Sezgin Şeren uzun atlamada Türkiye altıncısı, Mahir Atamtürk ile Özgür Özada ise kendi branşlarında Türkiye sekizincisi olarak önemli dereceler elde etti.