DAÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi 1. yıl sonu şöleni gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Tazelendiğimiz 1. Yıl Sonu Şöleni”isiimli etkinlik, 11 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 17.00’de Şampiyon Melekler Amfisi’nde gerçekleştirildi. Gazimağusa Belediyesi ile Yaşlı Hakları …

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Tazelendiğimiz 1. Yıl Sonu Şöleni”isiimli etkinlik, 11 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 17.00’de Şampiyon Melekler Amfisi’nde gerçekleştirildi. Gazimağusa Belediyesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğinde organize edilen etkinlik, DAÜ 60+ öğrencilerin yoğun katılımıyla renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Program kapsamında gerçekleştirilen pasta kesimi ile katılımcılar ilk eğitim-öğretim dönemini geride bırakmanın mutluluğunu hep birlikte paylaştı.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı ve 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Semral Erel, 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu, Yönetim ve Danışma Kurulu üyeleri, dönem boyunca gönüllü destek veren öğretim elemanları ile 60+ öğrenciler katıldı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Semral Erel konuşmasında, aynı zamanda DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi öğrencisi olarak bu programın bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti. Söz konusu girişimin kendisi için yalnızca bir eğitim programı değil, uzun yıllardır hayalini kurduğu çok özel bir proje olduğunu vurgulayan Erel, ileri yaş bireylerin yeniden üretebildiği, öğrenmeye devam ettiği ve sosyal yaşamın içinde aktif rol alabildiği bir yapının hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Öğrenmenin yaşının olmadığını dile getiren Erel, “60 yaş sonrası hayatın bir son değil, yeni başlangıçların dönemi olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca projeye katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür eden Erel, toplumların gerçek zenginliğinin yaşlı bireylere gösterilen değerle ölçüldüğünü kaydetti.

DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu ise konuşmasında, Tazelenme Üniversitesi’nin kuruluş sürecinden bu yana büyük bir emekle yürütüldüğünü belirterek, ilk eğitim döneminin tamamlanmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Programın uzun soluklu bir yolculuğun başlangıcı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Topcu, katılımcıların gösterdiği ilgi ve mutluluğun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, böylesi anlamlı bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bu projenin kent yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Gazimağusa’nın yalnızca tarihi ve turistik değerleriyle değil, sosyal projeleriyle de örnek bir şehir olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Dr. Uluçay, Tazelenme Üniversitesi’nin farklı kuşakları bir araya getiren önemli bir girişim olduğunu ifade etti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Dr. Uluçay, benzer sosyal projelerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuşmasında, Tazelenme Üniversitesi projesinin kendi rektörlük vizyonu kapsamında hayata geçirilen en anlamlı çalışmalardan biri olduğunu belirtti. İleri yaş bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan aktif bir şekilde var olabilmelerine katkı sağlayan bu projenin, üniversite-toplum iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Gazimağusa Belediyesi ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile yürütülen iş birliğinin değerine dikkat çekti. Projenin ilk yılını başarıyla tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kılıç, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, programın gelecek yıllarda daha da gelişerek devam edeceğini kaydetti.Açılış konuşmalarının ardından DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi öğrencileri adına Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Semral Erel ile DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu tarafından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’a hediye takdim edildi.

Şölen kapsamında, 60+ İleri Yaş Gelişim / Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından müzik dinletileri, koro performansları ve fotoğrafçılık dersi sunumu gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlikler aracılığıyla katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Program, protokol tarafından öğrencilere başarı belgelerinin takdim edilmesi, ardından gönüllü öğretim elemanlarına teşekkür belgeleri ile 60+ öğrencileri tarafından hazırlanan armağanların sunulması ile son buldu.