DAÜ'de 800 öğrenci başarılarını aynı sahnede kutladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), öğrencilerinin akademik yaşamın ötesinde ortaya koyduğu sosyal, kültürel, sportif ve liderlik başarılarını görkemli bir organizasyonla taçlandırdı. Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından DAÜ Deniz Tesisleri'nde düzenlenen "Onurlandırma Gecesi", yaklaşık 800 öğrenciyi aynı çatı altında bulu…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), öğrencilerinin akademik yaşamın ötesinde ortaya koyduğu sosyal, kültürel, sportif ve liderlik başarılarını görkemli bir organizasyonla taçlandırdı. Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından DAÜ Deniz Tesisleri'nde düzenlenen "Onurlandırma Gecesi", yaklaşık 800 öğrenciyi aynı çatı altında buluşturarak üniversitenin öğrenci yaşamına verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.

Bir akademik yıl boyunca kampüs yaşamına yön veren 70 öğrenci kulübü, 60 uluslararası öğrenci topluluğu, üniversiteyi şampiyonluklarla temsil eden spor takımları, öğrenci liderleri, gönüllüler ve danışman akademisyenler aynı gecede emeklerinin karşılığını aldı. Farklı kültürlerden öğrencilerin aynı sahnede buluştuğu gece, DAÜ'nün uluslararası kimliğini ve güçlü kampüs kültürünü yansıtan anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Yıl boyunca düzenledikleri yüzlerce sosyal sorumluluk projesi, kültürel etkinlik, bilimsel organizasyon, kariyer programı, uluslararası buluşma ve gönüllülük faaliyetleriyle kampüs yaşamına değer katan öğrenci kulüpleri ile uluslararası öğrenci toplulukları başarı belgeleriyle onurlandırıldı.

Gecede ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Spor Oyunları ve çeşitli ulusal organizasyonlarda önemli başarılara imza atan sporcular ve antrenörler de büyük alkış aldı.

Başarı belgeleri; Şampiyon Erkek Voleybol Takımı, Şampiyon Kadın Voleybol Takımı, Şampiyon Yüzme Takımı, Şampiyon Erkek Tenis Takımı, Şampiyon Kadın Tenis Takımı, Şampiyon Badminton Takımı, Şampiyon Futbol Takımı ve Şampiyon Bisiklet Takımı başta olmak üzere üniversiteyi başarıyla temsil eden birçok spor takımına, sporcularına ve antrenörlerine takdim edildi.

Bunun yanında öğrenci kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri, kulüp danışmanları, uluslararası öğrenci topluluklarının başkan ve yöneticileri ile topluluk asistanları da yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı başarı belgeleriyle ödüllendirildi.

Etkinlikte konuşan DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, öğrencilerin ortaya koyduğu emek ve başarıların üniversitenin en büyük gurur kaynaklarından biri olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencilerine yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını; aynı zamanda onları sosyal sorumluluk sahibi, üretken ve dünyaya açık bireyler olarak yetiştirdiğini ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuşmasında üniversitelerin yalnızca eğitim verilen kurumlar olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Üniversiteler dostlukların kurulduğu, karakterlerin geliştiği, hayallerin şekillendiği yaşam alanlarıdır. DAÜ sadece bir üniversite değil, büyük bir ailedir. Bu aileyi güçlü yapan sizlerin üretkenliği, gönüllülüğü ve başarılarıdır. Bugün burada ödül alan her öğrencimiz, üniversitemizin değerlerini geleceğe taşıyan önemli birer temsilcidir."

Öğrenci Temsilciler Konseyi Başkanı Rahmi Direnç Sezer de gönderdiği video mesajında, DAÜ'nün öğrencilerine yalnızca eğitim değil, liderlik, girişimcilik ve kişisel gelişim fırsatları sunan güçlü bir yaşam alanı olduğunu ifade ederek, yeniden yapılandırılan Öğrenci Konseyi'nin daha sürdürülebilir ve öğrenci odaklı bir yapıya kavuşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törende yüzlerce öğrenci başarı belgelerini alırken, farklı ülkelerden gelen öğrenciler aynı heyecanı paylaşarak üniversite yaşamının birlik, dayanışma ve çok kültürlülük ruhunu birlikte kutladı.

Yaklaşık 800 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Onurlandırma Gecesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yalnızca akademik başarıları değil; sosyal sorumluluğu, gönüllülüğü, kültürel çeşitliliği, öğrenci liderliğini ve sportif başarıyı da kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü güçlü bir şekilde ortaya koydu