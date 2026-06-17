DAÜ’de “gıda güvenliğinde en büyük tehlike: yanlış bilinenler” konulu etkinlik gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve DAÜ Turizm Fakültesi’nin yanı sıra Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası (GMO) iş birliğinde, “Gıda Güvenliğinde En Büyük Tehlike: Yanlış Bilinenler” başlık…

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve DAÜ Turizm Fakültesi’nin yanı sıra Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Gıda Mühendisleri Odası (GMO) iş birliğinde, “Gıda Güvenliğinde En Büyük Tehlike: Yanlış Bilinenler” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. DAÜ Turizm Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikte, KTMMOB GMO Başkanı Dr. Beste Oymen ile KTMMOB GMO Yönetim Kurulu Üyesi Selin Akmal konuşmacı olarak yer aldı.

Söz konusu etkinliğe, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe, İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut, DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Üyeleri ile akademik, yönetsel personel ve öğrenciler katıldı.

“Gıda Temelinden Ele Alınmalı”

DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında “Gıda Güvenliğinde En Büyük Tehlike: Yanlış Bilinenler” başlıklı seminerin, bu yıl belirlenen iklim krizi temasıyla ilişkilendirilerek hazırlandığını ifade etti. Söz konusu çalışmaya başlanıldığında, iklim kriziyle bağlantı kurulmadan önce gıdanın temelinden ele alınmasının gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. İşçioğlu, bu doğrultuda iki farklı sunumdan oluşan seminer programının hazırlandığını belirterek, emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür etti.

“Geleceğin En Stratejik Meselelerinden Biri”DAÜ İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut ise gerçekleştirdiği konuşmada, gıda güvenliği konusunun yalnızca teknik bir alan değil, aynı zamanda geleceğin en stratejik meselelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bu alanın girişimcilik ve işletme perspektifiyle de ele alınması gerektiğini vurguladı. Gıdanın sadece bir tüketim unsuru değil, insan yaşamının temelini oluşturan bir değer olduğuna işaret eden Doç. Dr. Erkut, evrendeki hassas dengenin gıda üzerinden de okunabileceğini ifade etti. Tarihsel süreçte sürdürülebilirlik ve kaynak yönetimi konularına değinen Doç. Dr. Erkut, gıda üretiminde nicelikten ziyade güvenlik, kalite ve adil dağılımın önemine dikkat çekti.

“Gıda, Yalnızca Sağlık Alanını İlgilendiren Bir Konu Değil”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ise açılış konuşmasında, gıda güvenliğinin yalnızca sağlık alanını ilgilendiren bir konu olmadığını vurgulayarak, aynı zamanda gastronomi, konaklama ile yiyecek-içecek sektörlerinin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Günümüzde dijital ve sosyal medya aracılığıyla bilgi yoğunluğunun arttığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, doğru ve yanlış bilgiyi ayırt etmenin giderek zorlaştığını belirterek, düzenlenen seminerin bu açıdan önemli bir farkındalık yaratacağını kaydetti. Konuşmasında, bireysel olarak da gıda konusunda yapılan hataları öğrenme beklentisi içinde olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ederek, etkinliğin tüm katılımcılar için faydalı ve ufuk açıcı olması temennisinde bulundu.

“Temel Prensiplere Dikkat Edilmeli”

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ise yaptığı konuşmada, gıda güvenliğinin küresel ölçekte önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yüz binlerce insanın gıda kaynaklı riskler nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı. Prof. Dr. Karatepe, gıda güvenliğinin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama ve disiplinle sağlanabileceğini ifade ederek, bu alanda kurallara uygun hareket etmenin ve hijyen başta olmak üzere temel prensiplere dikkat edilmesinin önemine işaret etti. Prof. Dr. Karatepe, düzenlenen etkinliğin hem bilgi paylaşımı hem de farkındalık açısından önemli bir katkı sunduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Söz konusu etkinlikte, gıda güvenliği konusunda toplumda doğru bilinen yanlışlar, günlük hayatta yapılan hatalar ve bu hataların insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılara bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırılması ve gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinliğin ardından DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.