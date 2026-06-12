DAÜ’de “Kripto Paralar” söyleşisinde yatırım riskleri ve dijital varlıklar ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından Girne’de Coffeein Terrace Cafe’de düzenlenen “Kripto Paralar” konulu söyleşi, 10 Haziran 2026 tarihinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, dijital varlıklar ve kripto para yatırımları konusunda toplumsal farkındalı…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından Girne’de Coffeein Terrace Cafe’de düzenlenen “Kripto Paralar” konulu söyleşi, 10 Haziran 2026 tarihinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, dijital varlıklar ve kripto para yatırımları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinlikte, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Feridun konuşmacı olarak yer aldı.

KRİPTO PARA YATIRIMLARINA ODAKLANILDI

Söyleşi kapsamında kripto paraların temel işleyişi, yatırım süreçleri ve dikkat edilmesi gereken unsurlar ele alındı. Prof. Dr. Mete Feridun, kripto paralara ilişkin genel bilgilerin yanı sıra kaldıraç kavramı ile risk-getiri dengesinin önemine değinerek, yatırım sürecinde belirli bir strateji oluşturulmasının ve bu stratejinin tutarlı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca NFT’ler (değiştirilemez tokenlar) ve meme coinler gibi kripto para ekosisteminin farklı bileşenleri de ele alındı. Prof. Dr. Feridun, söz konusu alanların yüksek spekülasyon riski taşıdığına dikkat çekerek yatırımcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Kripto para platformlarının güvenliği, olası riskler ve piyasalardaki yüksek volatilite de söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Katılımcıların soruları doğrultusunda daha güvenli yatırım yaklaşımlarının da ele alındığı etkinlikte, risk yönetimi stratejileri ve yatırımcıların kendilerini koruyabilecekleri yöntemler hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Feridun, söyleşinin son bölümünde dijital varlıkların yakın gelecekte günlük yaşam üzerindeki etkilerine değinerek, bu alandaki gelişmelerin ekonomik ve toplumsal boyutlarını paylaştı.

DAÜ Bilim İletişim Ofisi yetkilileri, Bilim Kafe etkinlikleri aracılığıyla bilimi toplumla buluşturmayı ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen konularda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, etkinliklerin farklı bölgelerde devam edeceğini kaydetti.