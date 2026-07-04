DAÜ’de okul öncesi öğretmenliği programı öğrencilerinden müzik dolu final

Söz konusu etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti yönetiminde düzenlendi.

Söz konusu etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti yönetiminde düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, dönem boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sahneye taşıyarak müziksel materyal kullanımı, beden perküsyonu, ritim çalgıları ile çocuk şarkılarına eşlik etme, hareket ve dans çalışmalarını içeren performanslar sergiledi. Etkinlikte yer alan öğrenciler, hazırladıkları koreografileri şarkılar eşliğinde sunarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Bölüm öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin yaratıcı ve uygulamaya dayalı çalışmaları takdir topladı.