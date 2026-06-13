DAÜ İletişim Fakültesi’nde “İletişim Günleri” ve “Mezunlar Gecesi” düzenlendi

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi binası ve bahçesinde yer alan etkinlikler öğrencilere ve halka açık olarak düzenlenirken, programın son gününde Mezunlar Gecesi yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi binası ve bahçesinde yer alan etkinlikler öğrencilere ve halka açık olarak düzenlenirken, programın son gününde Mezunlar Gecesi yapıldı.

Kuruluşunun 29. yılını kutlayan DAÜ İletişim Fakültesi, etkinlikler kapsamında ilk kez mezunlarına yönelik bir gece düzenledi.

Ersoy: "Yuvanıza Hoş Geldiniz"

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Metin Ersoy, gecede yaptığı konuşmada, 1997 yılında kurulan ve çeyrek asrı aşkın süredir sektöre katkı sağlayan fakültenin mezunlarıyla yıllar sonra yeniden bir araya gelmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Mezunlara hitaben “Yuvanıza hoş geldiniz” diyen Ersoy, sorgulayan, üreten ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitim anlayışını benimseyen fakültenin 29 yıldır aynı kararlılık ve heyecanla eğitim vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Gecede ayrıca, geçmiş dönemlerde fakültede dekan olarak görev yapan Aysel Aziz, Murat Barkan, Peyami Çelikcan, Sevda Alankuş ve Süleyman İrvan’ın mezunlara yönelik hazırladığı video mesajlar paylaşıldı.

Yakın dönemde dekanlık görevini üstlenen Agâh Gümüş ile Senih Çavuşoğlu ise geceye katılarak mezunlarla bir araya geldi.