DAÜ ile Sanayi Odası iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında DAÜ’lü öğrencilere sanayi sektöründe staj ve yarı zamanlı çalışma imkanı sunulmasını da öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında DAÜ’lü öğrencilere sanayi sektöründe staj ve yarı zamanlı çalışma imkanı sunulmasını da öngören iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu imza attı.

Rektörlük binasındaki imza töreninde bazı DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyeleri ve KTSO Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları da hazır bulundu.

Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, protokolün üniversiteyle KTSO arasında güçlü bir köprü oluşturacağını söyledi.

Üniversitelerin akademik bilgiyi toplumla ve üretimle buluşturma gibi bir sorumluluğu bulunduğunu anımsatan Kılıç, protokolde sanayiye akademik bilgi aktarılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Kılıç, bunun ülkenin kalkınması ve gelişimi için önemli bir adım olacağına inanç belirtti.

Ortak proje de hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden Kılıç, iş birliğinin somut sonuçlar doğurması temenni etti.

Kamacıoğlu

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, iş birliği protokolüyle sanayi, KTSO ile DAÜ arasındaki bağların daha da güçleneceğini ifade etti.

Kamacıoğlu, buna benzer protokollerin öğrencilerin sanayiye ilgisini artırabileceğini, iş hayatına daha donanımlı şekilde atılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Üniversitelerle iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Kamacıoğlu, söz konusu protokolün hem ülke sanayisine hem de gençlerin gelişimine katkı sağlayacağına inancını yineledi.

Protokole göre, KTSO çalışanları, üyeleri, eş ve çocukları ön lisans, lisans ve lisansüstü programları DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve Uluslararası Yaz Okulu programlarından çeşitli avantajlarla yararlanabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile DAÜ’ye yerleşen öğrenciler için özel teşvikler sağlanacak, bu haklar öğrencilerin normal öğrenim süreleri boyunca korunacak.

DAÜ öğrencilerine eğitimleri süresince sanayi sektöründe staj ve yarı zamanlı çalışma imkanı sunulacak. Öğrencilerin sektörle erken dönemde tanışması sağlanırken, DAÜ mezunlarına istihdam sürecinde öncelik kazandıracak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, üniversitenin tanıtım faaliyetlerine ve öğrenci yönlendirme çalışmalarına destek verecek.