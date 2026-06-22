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DAÜ sporcusu Ada Kafa, U18 Türkiye Şampiyonu oldu

SPOR 8
Yayınlama: 22 Haziran 2026 Pazartesi 18:09 | Güncellendi: 22.06.2026 16:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) lisanslı sporcusu Ada Kafa, Türkiye U18 Balkan Şampiyonası seçmeleri ve olimpik kadro seçmelerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kafa, bu derecelerle Dünya Şampiyonası barajını da geçti.
DAÜ sporcusu Ada Kafa, U18 Türkiye Şampiyonu oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) lisanslı sporcusu Ada Kafa, Türkiye U18 Balkan Şampiyonası seçmeleri ve olimpik kadro seçmelerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kafa, bu derecelerle Dünya Şampiyonası barajını da geçti.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, 800 metre yarışında 2:08.41’lik derecesiyle Türkiye şampiyonluğunu kazanan Kafa, yarın Eskişehir’de yapılacak U20 Türkiye Şampiyonası’nda ve 28 Haziran’da Fransa’da düzenlenecek uluslararası organizasyonda mücadele edecek.

-DAÜ Rektörü'nden kutlama mesajı

Öte yandan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Ada Kafa’nın başarısının gurur verici olduğunu belirterek, üniversitenin genç sporcuların uluslararası başarı yolculuğuna destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kılıç, azmi, disiplini ve kararlılığıyla tüm gençlere örnek olan Ada Kafa’nın performansının Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin spora ve genç yeteneklerin gelişimine verdiği önemin de somut bir yansıması olduğunu söyledi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs