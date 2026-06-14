15 Haziran 2026 Pazartesi
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi uluslararası kongrelerde temsil edildi

KIBRIS 16
Yayınlama: 14 Haziran 2026 Pazar 14:25 | Güncellendi: 14.06.2026 23:33 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yazgın, her iki kongre kapsamında düzenlenen “Üniversitelerin Sosyal Sürdürülebilirlik Rolü” ile “Geleceğin Üniversiteleri: Sürdürülebilirlik, Toplumsal Sorumluluk ve Bütünsel Gelişim” başlıklı panellerde davetli konuşmacı olarak yer aldı.
DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi uluslararası kongrelerde temsil edildi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yazgın, her iki kongre kapsamında düzenlenen “Üniversitelerin Sosyal Sürdürülebilirlik Rolü” ile “Geleceğin Üniversiteleri: Sürdürülebilirlik, Toplumsal Sorumluluk ve Bütünsel Gelişim” başlıklı panellerde davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Multidisipliner çağrılı konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen panellerde, üniversitelerin sürdürülebilirlik bağlamındaki rolleri ele alındı.

Panellerde, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin kurumsallaşmış ve dinamik yapısı kapsamında yürütülen toplumsal fayda odaklı çalışmalar, Doç. Dr. Eda Yazgın tarafından aktarıldı.

Sunumda eğitim odaklı projeler, toplumsal katkı sağlayıcı projeler ve savunuculuk projeleri olmak üzere farklı kategorilerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs