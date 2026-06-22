DAÜ ve KTSO’dan üretim ve eğitimi buluşturan stratejik iş birliği

Söz konusu protokol, 19 Haziran 2026 Cuma günü, saat 10.00’da, Rektörlük Binası’nda düzenlenen törenle hayata geçirildi. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu imza attı.

Söz konusu protokol, 19 Haziran 2026 Cuma günü, saat 10.00’da, Rektörlük Binası’nda düzenlenen törenle hayata geçirildi. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu imza attı.

Protokol imza törenine DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyeleri Özdinç Akdel, Turan Büyükyılmaz ve Anıl İmre, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Özel Kalem Müdürü Kazım Hakverdi ile KTSO Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları, KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ve KTSO Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğul katıldı.

“Akademik Bilgi, Sanayiye; Sanayi Deneyimleri ise Üniversiteye Kazandırılacak”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu iş birliği protokolünün üniversite ile KTSO arasında güçlü bir köprü oluşturacağını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bu bilgiyi toplum ve üretimle buluşturma sorumluluğu taşıdığını ifade ederek, atılan bu imzanın iki köklü kurumun birlikte hareket etmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Söz konusu iş birliği sayesinde akademik bilginin sanayiye aktarılacağını ve sanayinin deneyimlerinin de üniversiteye kazandırılacağını dile getiren Prof. Dr. Kılıç, bunun ülkenin kalkınması ve gelişimi açısından önemli çıktılar yaratacağına inandığını kaydetti. Ayrıca, DAÜ’nün kapılarını sanayiye açarak ortak projeler, bilgi paylaşımı ve uygulama alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, iş birliğinin somut sonuçlar doğurmasını temenni ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.

“Sanayi ile Akademi Arasındaki Bağları Daha Da Güçlendirecek”

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu ise konuşmasında, DAÜ ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin sanayi ile akademi arasındaki bağları daha da güçlendireceğini ifade etti. Gençlerin sanayi ile daha fazla iç içe olmasının önemine dikkat çeken Kamacıoğlu, bu tür protokollerin öğrencilerin sektöre olan ilgisini artıracağını ve onları iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlayacağını vurguladı. KTSO olarak üniversitelerle iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Kamacıoğlu, söz konusu protokolün hem ülke sanayisine hem de gençlerin gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Kamacıoğlu, iş birliğinin uzun vadede güçlü ve verimli sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Teoriden Pratiğe, Üniversiteden Sanayiye Katma Değer

Törende yapılan değerlendirmelerde, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Söz konusu protokol ile akademik bilginin üretim ve istihdam süreçlerine entegre edilmesi hedeflenirken, bu iş birliğinin ülkenin rekabet gücünü artıracak stratejik bir adım olduğu vurgulandı.

Sanayi Odası Mensuplarına Kapsamlı ve Ayrıcalıklı Eğitim Destekleri

Protokol kapsamında, eğitime erişimin desteklenmesi amacıyla geniş kapsamlı olanaklar sunulacak. Bu kapsamda, KTSO çalışanları, üyeleri ile eş ve çocuklarının ön lisans, lisans ve lisansüstü programların yanı sıra DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve Uluslararası Yaz Okulu programlarından çeşitli avantajlarla yararlanabilecek. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile DAÜ’ye yerleşecek öğrenciler için de özel teşvikler sağlanarak, elde edilen hakların öğrencilerin normal öğrenim süreleri boyunca korunması sağlanacak.

Kariyer ve İstihdamda Güçlü Bir Köprü

Yalnızca eğitim sürecini değil, mezuniyet sonrasını da kapsayan bir yapıya sahip olan söz konusu protokol, gençlerin kariyer yolculuğuna doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor. Protokol kapsamında, DAÜ öğrencilerine eğitimleri süresince sanayi sektöründe staj ve yarı zamanlı çalışma imkanları sunulacak. Bu sayede öğrencilerin sektörle erken dönemde tanışmaları sağlanırken, mezuniyet sonrasında DAÜ mezunlarına istihdam süreçlerinde öncelik tanınmasının iş birliğinin önemli çıktılarından biri olması öngörülüyor.

Karşılıklı Faydaya Dayanan Sürdürülebilir Bir Vizyon

Taraflar arasında kurulan iş birliği çerçevesinde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın üniversitenin tanıtım faaliyetlerine ve öğrenci yönlendirme çalışmalarına destek verecek. Söz konusu iş birliğinin nitelikli üretim, güçlü akademik yapı ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağı kaydedildi.