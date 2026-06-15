Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, yeni hizmet binasının temelini perşembe gün atacak

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, yeni hizmet binasının temelini perşembe günü saat 19.30’da düzenleyeceği törenle atacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, yeni hizmet binasının temelini perşembe günü saat 19.30’da düzenleyeceği törenle atacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Yonca kavşağı Ercan Yolu üzerindeki alanda gerçekleşitirilecek projeyle Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin tüm birimleri tek çatı altında toplanacak.

Toplam 4 bin 789 metrekare kullanım alanına sahip olacak yeni hizmet binası; zemin kat ve üç normal kat olmak üzere dört kattan oluşacak. Projede 38 ofis, konferans salonu, toplantı odaları, kafeterya, yemekhane, mutfak, fuaye alanı, emzirme odası, revir ve yönetim birimleri yer alacak. Ayrıca 110 araç kapasiteli otoparkla, hizmetlere erişim sağlanacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yeni hizmet binasının yalnızca bir idari merkez olmayacağını belirterek, projenin belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendireceğini, çalışan verimliliğini artıracağını ve vatandaşlara daha hızlı, daha etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Karavezirler, “Bu projeyle yalnızca bir binanın değil, belediyemizin geleceğinin de temelini atıyoruz. Halkımıza duyduğumuz sorumluluğun ve hizmet anlayışımızın somut bir göstergesi olan yeni hizmet binamız, bölgemize uzun yıllar değer katacaktır.” dedi.