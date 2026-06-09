Dendias Hristodulidis’le görüştü

Haravgi gazetesi, görüşmede AB’de güvenlik ve savunma konuları, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Haravgi gazetesi, görüşmede AB’de güvenlik ve savunma konuları, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Dendias’ı karşılaması sırasında yaptığı açıklamada, AB Savunma Bakanları Konseyi toplantısının önemine dikkat çekerek AB’nin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yıllardan beridir desteklediği askeri bağımsızlığın ve ortak savunma politikasının önemini artık anladığını söyledi.

Dendias ise açıklamasında, AB Konseyi Başkanlığını başarıyla yürüttüğü gerekçesiyle Hristodulidis’î tebrik etti; AB Savunma Bakanları Konseyi toplantısına başkanlık yapan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın ortak AB savunmasıyla ilgili diyaloğunun ilerlemesine büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Dendias, ortak bir AB savunması geliştirilmesinin gerektiğini de sözlerine ekledi.