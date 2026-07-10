Denetimlerde yüzlerce sürücüye ceza!

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı asayiş ve trafik denetimlerinde eğlence mekanları, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı asayiş ve trafik denetimlerinde eğlence mekanları, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Gazimağusa’da 15, Girne’de ise 40 kişi kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen içeride tespit edilerek idari para cezasına çarptırıldı.

Trafik denetimlerinde toplam 4 bin 265 araç sürücüsü kontrol edilirken, 693 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve 34 araç trafikten men edildi.

En fazla ihlal hız sınırının aşılması olurken, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri takmama ve diğer trafik kurallarına aykırı davranışlar da cezai işleme konu oldu.