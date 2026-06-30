Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yarın törenlerle kutlanacak

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yarın Gazimağusa ve Girne’de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı yarın Gazimağusa ve Girne’de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa ve Girne kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, Gazimağusa’daki tören saat 09.30’da Zafer Anıtı önünde yapılacak.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenk sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılacak.

Girne’deki tören Girne Kordonboyu Atatürk Büstü’nde saat 09.00’da başlayacak.

Tören, büste çelenk konulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Törende şiir de okunacak.

-TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi ve TCG Tufan Hücumbotu halkın ziyaretine açılacak

Öte yandan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) ve TCG Tufan Hücumbotu (P-333), Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden onaylanarak yürürlüğe giren kanunla Türkiye karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ve Türk denizcilerine verilmesinin yıl dönümü olarak KKTC’de de kutlanıyor.