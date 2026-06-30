Deprem spor dünyasını yasa boğdu!

Venezuela’da meydana gelen çifte deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.700’ü aşarken, Birleşmiş Milletler can kaybının 10 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Venezuela’da meydana gelen çifte deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.700’ü aşarken, Birleşmiş Milletler can kaybının 10 bine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken ülkeden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Deprem felaketi spor dünyasını da derinden etkiledi. Arjantinli futbolcu Lucas Trejo’nun eşi ve iki çocuğunun enkaz altında yaşamını yitirdiği açıklanırken, aynı takımda forma giyen Hector Bello da eşini depremde kaybetti.

Venezuela Futbol Federasyonu ayrıca iki genç futbolcunun da yaşamını yitirdiğini duyurdu.