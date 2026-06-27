Depremler Venezuela'yı yıktı: 50 binden fazla kişi enkaz altında

Güney Amerika'da deprem felaketi...

Güney Amerika'da deprem felaketi...

Venezuela, çarşamba günü peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı.

50 BİN KİŞİ HALA BULUNAMADI

Venezuela'da çarşamba akşamı yaklaşık 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 920'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM), 50 binden fazla kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Ülkenin başkenti Karakas yakınlarındaki kıyı kenti La Guaira, depremlerden en ağır darbeyi alan bölge oldu.

Çok sayıda bina tamamen çökerken, enkaz altında binlerce kişinin kaldığı belirtiliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, cuma akşamı itibarıyla afet bölgesine girişlerin sınırlandırıldığını duyurdu.

Şili'den gelen arama kurtarma ekipleri, yüzlerce dairenin bulunduğu dört yüksek apartmanın tamamen yıkıldığı bölgede çalışmalara başladı.

Ekip lideri Nadiomar Polanco, binaların tamamen çöktüğünü belirterek, "Hayatta kalanlara ulaşma ihtimali çok düşük. Çalışmalar artık daha çok hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmaya odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

"DEVLET YETKİLİLERİNİ BURADA GÖREMEDİK"

Buna karşın birçok bölgede aileler, komşular ve gönüllüler, ağır iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle enkazı çıplak elleriyle kaldırmaya çalışıyor.

Depremde 16 yaşındaki kızını kaybeden Marjosly Salazar, beş aylık torunu Gael ile kuzeninden hala haber alamadığını belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Kolonları kaldıracak makinelere ihtiyacımız var. Burada tek bir devlet yetkilisi bile görmedik." diyen Salazar, arama kurtarma çalışmalarının yetersizliğine tepki gösterdi.

Karakas'ta geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in ziyaret ettiği bir mahallede de öfkeli vatandaşlar, "Hükümet halk için hiçbir şey yapmıyor." sloganları atarak protestoda bulundu.

BM: DURUM SON DERECE KARMAŞIK

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), en az 17 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin Venezuela'ya sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye, İspanya, El Salvador, İsviçre, Kolombiya ve Meksika'dan gelen ekipler sahada çalışmalara başladı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise afetin boyutuna dikkat çekerek, artçı sarsıntılar ve hasarlı yapıların çalışmaları zorlaştırdığını, can kaybının önemli ölçüde artabileceği uyarısında bulundu.

MEVCUT KRİZ FELAKETİ AĞIRLAŞTIRDI

BM ve yardım kuruluşları, depremler öncesinde de Venezuela'nın ciddi bir insani kriz yaşadığına dikkat çekti.

Ortak açıklamada, milyonlarca kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu, sağlık sisteminin çöktüğü ve temel kamu hizmetlerine erişimin büyük ölçüde aksadığı belirtilerek uluslararası topluma destek çağrısı yapıldı.

1900 yılından bu yana Venezuela'da meydana gelen en güçlü deprem olarak kayıtlara geçen felaket nedeniyle, 2026 Dünya Kupası'nda cuma günü oynanan karşılaşmalar öncesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.