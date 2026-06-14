GUZELYURT 22°
15 Haziran 2026 Pazartesi
Derinya'da balya makinesinden çıkan yangın 30 dönüm araziyi küle çevirdi
Gazimağusa’da dün 16.30 sıralarında Derinya bölgesindeki bir arazide, traktörün arkasında takılı balya bağlama makinesiyle biçilmiş buğday kalemleri bağlandığı sırada, muhtemelen balya bağlama makinesi rulmanlarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Gazimağusa’da dün 16.30 sıralarında Derinya bölgesindeki bir arazide, traktörün arkasında takılı balya bağlama makinesiyle biçilmiş buğday kalemleri bağlandığı sırada, muhtemelen balya bağlama makinesi rulmanlarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangında balya bağlama makinesi, yaklaşık 30 dönüm biçilmiş buğday kalemi ile toplam 40 rulo balya ve 10 dönüm kıraç arazi yandı.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs