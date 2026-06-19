DİMED, geleneksel bahar kermesi gelirini Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağışladı

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED), geleneksel bahar kermesinden elde edilen tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED), geleneksel bahar kermesinden elde edilen tüm geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

DİMED’den verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda, DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu tarafından Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç’a takdim edildi.

Toplantıya, DİMED Yönetim Kurulu üyeleri ile Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp da katıldı.

-Oya Ertuğruloğlu

Toplantıda konuşan Oya Ertuğruloğlu, toplum yararına gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bahar kermesinin gelirini toplumsal fayda sağlayacak projelere yönlendirdiklerini belirtti.

Bu yıl da tüm paydaşlarla yoğun bir çalışma sonucunda bahar kermesinden güzel bir gelir elde ettiklerini belirten Ertuğruloğlu, gelirin tümünü Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ertuğruloğlu, ayrıca, bahar kermesinin gerçekleştirilmesine katkı koyan Dışişleri Bakanlığı personeline, yurtdışı temsilciliklerine, bağışçı kurum kuruluşlar ile etkinliğe katılarak stant açan katılımcılara ve ziyaret ederek katkı koyan tüm herkese teşekkürlerini sundu.

-Yamaç

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç da, DİMED’in anlamlı katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bağışın, vakfın lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar yararına yürüttüğü çalışmalara önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Hüseyin Özün Yamaç, desteklerinden dolayı DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu’na teşekkür plaketi takdim ederek, ilerleyen dönemde de işbirliği içerisinde yeni projeler ve faaliyetler gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren DİMED, Tangül Çağıner Sevgi Evleri’ni de ziyaret ederek, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Etkinlik kapsamında kurulan döner standında çocuklara döner ve limonata ikram edilirken, dondurma ve pamuk şekeri de dağıtıldı. Ayrıca Girne Özel Eğitim ve İş Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan hediyeler çocuklara dağıtıldı.

DİMED Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlık temsilcileri, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü ve Tangül Çağıner Sevgi Evleri sorumlularının da katıldığı etkinlikte çocuklarla vakit geçirildi.