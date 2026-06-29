Dikelya’da kahreden olay: 2 çocuk araçta ölü bulundu

Yayınlama: 29 Haziran 2026 Pazartesi 02:59 | Güncellendi: 29.06.2026 11:37 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Güney Kıbrıs’ın Dikelya bölgesinde yaşanan trajedi büyük üzüntü yarattı. Tatil için adaya gelen 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş, kilitli bir aracın içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

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Güney Kıbrıs’ın Dikelya bölgesinde yaşanan trajedi büyük üzüntü yarattı. Tatil için adaya gelen 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş, kilitli bir aracın içinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. İngiliz Üsler Polisi, ihmalkârlık şüphesi kapsamında çocukların babası ile üvey annesini gözaltına aldı. İlk değerlendirmelerde çocukların araca kendi başlarına girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, araçta uyumaları için bırakılmış olabilecekleri yönündeki olasılık da soruşturma kapsamında inceleniyor. Araçta tespit edilen yanık izlerinin ardından olayın tüm yönleriyle araştırıldığı, kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsiyle belirleneceği açıklandı.