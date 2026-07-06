6 Temmuz 2026 Pazartesi
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Dinçyürek: Ayia Napa’da saldırıya uğrayan Tan’ın durumu ağır

KIBRIS 13
Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 23:38 | Güncellendi: 06.07.2026 22:43 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ayia Napa’da saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ahmet Tan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Dinçyürek: Ayia Napa’da saldırıya uğrayan Tan’ın durumu ağır

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ayia Napa’da saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ahmet Tan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Tan’ın art arda iki beyin ameliyatı geçirdiğini ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Dinçyürek, hayati tehlikesinin devam ettiğini ve mevcut durumunun nakil için uygun olmadığını ifade etti.

Dinçyürek, sağlık heyetiyle birlikte Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Merkez Hastanesi’nde hastayı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldıklarını, tedavi sürecini yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi