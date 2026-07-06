Dinçyürek: Ayia Napa’da saldırıya uğrayan Tan’ın durumu ağır

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ayia Napa’da saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ahmet Tan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ayia Napa’da saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Ahmet Tan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Tan’ın art arda iki beyin ameliyatı geçirdiğini ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Dinçyürek, hayati tehlikesinin devam ettiğini ve mevcut durumunun nakil için uygun olmadığını ifade etti.

Dinçyürek, sağlık heyetiyle birlikte Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Merkez Hastanesi’nde hastayı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldıklarını, tedavi sürecini yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.