Dinçyürek, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, babaların aile kurumunun temel direği olduğunu vurgulayarak, babaların; hayatın her aşamasında sevgi, fedakârlık ve sorumlulukla ailelerine rehberlik ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, babaların aile kurumunun temel direği olduğunu vurgulayarak, babaların; hayatın her aşamasında sevgi, fedakârlık ve sorumlulukla ailelerine rehberlik ettiklerini belirtti.

Dinçyürek, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, güçlü bireylerin ve sağlıklı toplumların oluşmasında babaların üstlendiği rolün büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çocuklarına örnek olan, emekleri ve özverileriyle ailelerini geleceğe taşıyan tüm babalara teşekkür etti.

Dinçyürek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Varlıklarıyla güven veren, sevgileriyle güç katan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Aramızdan ayrılan babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm babalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”