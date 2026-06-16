Dinçyürek: En fazla icraat yapan hükümetiz

CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, CTP milletvekillerinin iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, CTP milletvekillerinin iddialarının asılsız ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

CTP’nin yapılan icraatları itibarsızlaştırmaya çalıştığını kaydeden Dinçyürek, CTP döneminde yapılan bazı yatırımların da kamu kaynakları ile yapılmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklarla yaptıkları yatırımları sayan Dinçyürek, Erkut Şahali’nin hastanelerin kaynağı değil bitiş tarihine ilişkin eleştiri yaptığını söylemesi üzerine iki isim arasında gerginlik yaşandı.

Şahali’nin Güzelyurt’ta yeni hastanenin ne zaman hasta kabul edeceğini sorması üzerine Sağlık Bakanı Dinçyürek “Çok yakında” yanıtını verdi.

“Biz ne yaptığımız da ne yapmayı planladığımızı da biliyoruz.” diyen Dinçyürek, hükümetin ülkeye çok fazla hizmet verdiğini, en fazla icraat yapan hükümet olduklarını söyledi.

Sadece binaya değil teknolojiye de büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Dinçyürek, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Muhalefetin hükümetin tüm icraatlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını yineleyen Dinçyürek, “’Biz geldiğimizde daha fazlasını yapacağız’ deyin da görelim. Hodri meydan buradadır” dedi.