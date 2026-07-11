Dinçyürek’ten Erhürman’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada, ilk kritik tetkiklerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada, ilk kritik tetkiklerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Dinçyürek, kan tahlilleri, aort damarına yönelik incelemeler, ilaçlı tomografi ve tedbir amaçlı yapılan acil anjiyonun normal sonuçlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın genel sağlık durumunun iyi, bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini ifade etti.

İleri tetkiklerin sürdüğünü kaydeden Dinçyürek, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini söyledi.