Dinçyürek: Yeni Lefkoşa ve Karpaz Hastanesi yapımı hızla devam ediyor

İncelemelerin ardından açıklama yapan Dinçyürek, şantiye alanında yüklenici firmada tarafından Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ve Karpaz Hastanesi hakkında kendisine detaylı bir bilgilendirme yapıldığını, “Mevcut projelerin hem idari hem de teknik açıdan gelişmesini ve önümüzdeki süreçleri değerlendirdiklerini kaydetti.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Dinçyürek, şantiye alanında yüklenici firmada tarafından Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi ve Karpaz Hastanesi hakkında kendisine detaylı bir bilgilendirme yapıldığını, “Mevcut projelerin hem idari hem de teknik açıdan gelişmesini ve önümüzdeki süreçleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Hem Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi hem de Karpaz Hastanesi projelerinde çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Dinçyürek, “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, hem Lefkoşa Devlet Hastanesi hem Karpaz Hastanesi tam hız inşaata bitime doğru yol alıyor. Bizler önceden planladığımız tarihlerden belki birkaç ay daha erken bu inşaatları bitirme noktasında olacağız” şeklinde konuştu.

Hedeflerinin hastaneleri en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmak olduğunu vurgulayan Dinçyürek, inşaat sürecinde güvenlik ve konfor unsurlarına büyük önem verildiğini söyledi.

“Bu inşaatlar yapılırken hem binanın mekanik olarak, statik olarak en güvenli halde olabileceği şekilde tasarlanıp inşa edildi” diyen Dinçyürek, mimari açıdan da hasta ve refakatçi odaklı bir yaklaşım benimsendiğini belirtti. Dinçyürek, “Mimari anlamda ise de hasta odaklı ve refakatçi odaklı konforlu odalar yaratılarak tasarlandı. Bunların bir an önce halkımızın hizmetine geçmesi önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Projenin bugüne gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Dinçyürek, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, KEİ Ofisi’ne ve yüklenici firmaya teşekkürlerini iletti.

Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin 2027 yılı sonunda, Karpaz Hastanesi’nin ise 2026 yılı sonunda tamamlanacağını açıklayan Dinçyürek, “Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.